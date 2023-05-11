Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла испанку Нурию Парризас-Диас во втором круге турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 7:5, 6:2. Кудерметова сделала за матч 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У Парризас-Диас — 2 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта. В следующем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Элизабетта Кочаретто (Италия). Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 3 572 618 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 7:5, 6:2