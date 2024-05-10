Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Риме

Сегодня, 20:13
Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Риме.
Теннисистки в первом круге победили дуэт Анна Данилина (Казахстан)/Ингрид Нил (США) в двух сетах — 6:1, 6:3 Матч длился 1 час 8 минут.
Во втором круге Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 9) — Анна Данилина/Ингрид Нил (Казахстан/США) — 6:1, 6:3