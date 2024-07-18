Россиянки Панова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Палермо

18 июля, 23:14
Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова пробились в полуфинал парного турнира в Палермо.
В 1/4 финала дуэт победил итальянскую пару Анастасия Аббаньято/Джорджия Педоне в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 10 минут.
За выход в финал грунтового турнира россиянки сыграют с парой Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Анастасия Аббаньято/Джорджия Педоне (Италия, WC) — 6:2, 6:4