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18 июля, 23:14

Россиянки Панова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Палермо

Руслан Минаев
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова пробились в полуфинал парного турнира в Палермо.

В 1/4 финала дуэт победил итальянскую пару Анастасия Аббаньято/Джорджия Педоне в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 10 минут.

За выход в финал грунтового турнира россиянки сыграют с парой Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 1) — Анастасия Аббаньято/Джорджия Педоне (Италия, WC) — 6:2, 6:4

Теннис
Яна Сизикова
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