Александрова и Потапова поднялись на четыре позиции в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 11:29
WTA опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки.
Россиянки Екатерина Александрова переместилась с 30-й на 26-ю позицию, ее соотечественница Анастасия Потапова — с 33-й на 37-ю.
В топ-25 списка находятся россиянки — Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Дарья Касаткина.
В первой тройке — полька Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко и представляющая Казахстан Елена Рыбакина.
Чемпионская гонка WTA, список от 25 августа:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7855 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5876
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4911
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4625
5 (5). Коко Гауфф (США) — 3728
6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3168
7 (7). Джессика Пегула (США) — 3166
8 (8). Эмма Наварро (США) — 2848
9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2640
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2616
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2379
13 (13). Анна Калинская (Россия) — 2331
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 1917
18 (18). Мирра Андреева (Россия) — 1903
24 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1678
25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1628
26 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1573
33 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1289