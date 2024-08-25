Александрова и Потапова поднялись на четыре позиции в чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки. Россиянки Екатерина Александрова переместилась с 30-й на 26-ю позицию, ее соотечественница Анастасия Потапова — с 33-й на 37-ю. В топ-25 списка находятся россиянки — Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Дарья Касаткина. В первой тройке — полька Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко и представляющая Казахстан Елена Рыбакина. Чемпионская гонка WTA, список от 25 августа: 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7855 очков 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5876 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4911 4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4625 5 (5). Коко Гауфф (США) — 3728 6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3168 7 (7). Джессика Пегула (США) — 3166 8 (8). Эмма Наварро (США) — 2848 9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2640 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2616 12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2379 13 (13). Анна Калинская (Россия) — 2331 16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 1917 18 (18). Мирра Андреева (Россия) — 1903 24 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1678 25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1628 26 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1573 33 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1289