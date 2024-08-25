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Сегодня, 11:29

Александрова и Потапова поднялись на четыре позиции в чемпионской гонке WTA

Руслан Минаев
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WTA опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки.

Россиянки Екатерина Александрова переместилась с 30-й на 26-ю позицию, ее соотечественница Анастасия Потапова — с 33-й на 37-ю.

В топ-25 списка находятся россиянки — Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Дарья Касаткина.

В первой тройке — полька Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко и представляющая Казахстан Елена Рыбакина.

Чемпионская гонка WTA, список от 25 августа:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7855 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5876

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4911

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4625

5 (5). Коко Гауфф (США) — 3728

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3168

7 (7). Джессика Пегула (США) — 3166

8 (8). Эмма Наварро (США) — 2848

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2640

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2616

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2379

13 (13). Анна Калинская (Россия) — 2331

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 1917

18 (18). Мирра Андреева (Россия) — 1903

24 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1678

25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1628

26 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1573

33 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1289

Теннис
Анастасия Потапова
Екатерина Александрова
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