Потапова сыграет с Кудерметовой в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 19:56
Россиянка Анастасия Потапова обыграла румынку Жаклин Кристьян во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:5, 3:6, 6:2. Матч длился 2 часа 12 минут.
Потапова сделала 2 эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12. У Кристьян — 6 эйсов, 4 двойных ошибки и 7 из 18 по реализованным брейк-пойнтам.
В третьем круге Потапова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая обыграла Нурию Парризас-Диас (6:3, 4:6, 6:2).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 21) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:5, 3:6, 6:2