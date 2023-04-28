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Сегодня, 19:56

Потапова сыграет с Кудерметовой в третьем круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анастасия Потапова обыграла румынку Жаклин Кристьян во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:5, 3:6, 6:2. Матч длился 2 часа 12 минут.

Потапова сделала 2 эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 12. У Кристьян — 6 эйсов, 4 двойных ошибки и 7 из 18 по реализованным брейк-пойнтам.

В третьем круге Потапова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая обыграла Нурию Парризас-Диас (6:3, 4:6, 6:2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 21) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:5, 3:6, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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