Россиянки Габуева и Захарова не смогли выйти в финал парного турнира в Клуж-Напоке

Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова не смогли выйти в финал парного турнира в Клуж-Напоке. В полуфинале девушку уступили Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия) со счетом 3:6, 6:7 (2:7). За титул Флипкенс и Зигемунд поборются с российской парой Камилла Рахимова/Яна Сизикова. Клуж-Напока (Румыния) Турнир WTA Transylvania Open Призовой фонд 251 750 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) — Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)