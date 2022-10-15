Россиянки Габуева и Захарова не смогли выйти в финал парного турнира в Клуж-Напоке

Сегодня, 22:41
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова не смогли выйти в финал парного турнира в Клуж-Напоке.
В полуфинале девушку уступили Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия) со счетом 3:6, 6:7 (2:7).
За титул Флипкенс и Зигемунд поборются с российской парой Камилла Рахимова/Яна Сизикова.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) — Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)