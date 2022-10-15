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Сегодня, 22:41

Россиянки Габуева и Захарова не смогли выйти в финал парного турнира в Клуж-Напоке

Анна Горшкова
Корреспондент

Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова не смогли выйти в финал парного турнира в Клуж-Напоке.

В полуфинале девушку уступили Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия) со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

За титул Флипкенс и Зигемунд поборются с российской парой Камилла Рахимова/Яна Сизикова.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1) — Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)

Теннис
Яна Сизикова
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