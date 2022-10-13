Россиянки Габуева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Румынии

Сегодня, 19:46
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
В четвертьфинале россиянки победили Анну Бондар и Далму Галфи из Венгрии в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).
В полуфинале Габуева и Захарова сыграют против пары Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — Анна Бондар/Далма Галфи (Венгрия) — 6:4, 7:6 (7:5)