Россиянки Рахимова и Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гонконге

Российский дуэт Камилла Рахимова и София Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гонконге. Теннисистки проиграли паре Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) со счетом 3:6, 7:6 (7:4). Соперницами российско-казахстанского дуэта за выход в финал будет пара Оксана Калашникова/Александра Соснович (Грузия/Белоруссия, 3). Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023 Призовой фонд 259 303 доллара Открытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — София Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)