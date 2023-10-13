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Сегодня, 13:40

Россиянки Рахимова и Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Российский дуэт Камилла Рахимова и София Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гонконге.

Теннисистки проиграли паре Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) со счетом 3:6, 7:6 (7:4).

Соперницами российско-казахстанского дуэта за выход в финал будет пара Оксана Калашникова/Александра Соснович (Грузия/Белоруссия, 3).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — София Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Камилла Рахимова
0
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