Россиянки Рахимова и Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гонконге

Сегодня, 13:40
Российский дуэт Камилла Рахимова и София Лансере не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Гонконге.
Теннисистки проиграли паре Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) со счетом 3:6, 7:6 (7:4).
Соперницами российско-казахстанского дуэта за выход в финал будет пара Оксана Калашникова/Александра Соснович (Грузия/Белоруссия, 3).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Данилина/Александра Панова (Казахстан/Россия, 1) — София Лансере/Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)