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Сегодня, 20:38

Кудерметова и Самсонова выбыли из парного турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выбыли в первом круге парного турнира WTA в Мадриде. Теннисистки проиграли дуэту Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) — 6:2, 5:7, 5:10.

В следующем круге Никулеску и Ниномия сыграют с лучшими в паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 4) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 7:5, 10:5

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
0
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