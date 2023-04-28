Кудерметова и Самсонова выбыли из парного турнира в Мадриде

Сегодня, 20:38
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выбыли в первом круге парного турнира WTA в Мадриде. Теннисистки проиграли дуэту Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) — 6:2, 5:7, 5:10.
В следующем круге Никулеску и Ниномия сыграют с лучшими в паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 4) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 7:5, 10:5