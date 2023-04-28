Кудерметова и Самсонова выбыли из парного турнира в Мадриде

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выбыли в первом круге парного турнира WTA в Мадриде. Теннисистки проиграли дуэту Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) — 6:2, 5:7, 5:10.

В следующем круге Никулеску и Ниномия сыграют с лучшими в паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 4) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 7:5, 10:5