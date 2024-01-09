Александрова победила Линетт, отыграв у соперницы четыре матчбола

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Аделаиде выиграла в трех сетах у польской теннисистки Магды Линетт — 6:3, 6:7 (8:10), 7:5.

Игра проодолжалась 2 часа 45 минут. После проигранной первой партии Александрова отыграла четыре матчбола Линетт на тай-брейке во втором сете.

Соперницей Александровой во втором круге станет другая представительница России Вероника Кудерметова, обыгравшая в 1/16 финала американку Эшлин Крюгер — 6:2, 7:5.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 7:6 (10:8), 7:5