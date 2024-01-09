Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:44

Александрова победила Линетт, отыграв у соперницы четыре матчбола

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Аделаиде выиграла в трех сетах у польской теннисистки Магды Линетт — 6:3, 6:7 (8:10), 7:5.

Игра проодолжалась 2 часа 45 минут. После проигранной первой партии Александрова отыграла четыре матчбола Линетт на тай-брейке во втором сете.

Соперницей Александровой во втором круге станет другая представительница России Вероника Кудерметова, обыгравшая в 1/16 финала американку Эшлин Крюгер — 6:2, 7:5.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 7:6 (10:8), 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
Обсудить
Читайте также
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Льву Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда Сухум – Москва
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Касаткина обыграла американку Лю в первом круге турнира в Аделаиде