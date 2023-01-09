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Сегодня, 06:29

Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Аделаиде, Квитова победила Рыбакину

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Жиль Тайхманн в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 5:7, 4:6.

Тайхманн во втором круге встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Каролина Плишкова (Чехия).

В другом матче первого круга чешская теннисистка Петра Квитова была сильнее казахстанки Елены Рыбакиной — 6:3, 7:5.

В следующем круге Квитова сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Шелби Роджерс (США)

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:4

Петра Квитова (Чехия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:3, 7:5

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Петра Квитова
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