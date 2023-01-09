Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Аделаиде, Квитова победила Рыбакину

Сегодня, 06:29
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Жиль Тайхманн в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 5:7, 4:6.
Тайхманн во втором круге встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Каролина Плишкова (Чехия).
В другом матче первого круга чешская теннисистка Петра Квитова была сильнее казахстанки Елены Рыбакиной — 6:3, 7:5.
В следующем круге Квитова сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Шелби Роджерс (США)
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:4
Петра Квитова (Чехия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:3, 7:5