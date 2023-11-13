Павлюченкова: «Была в ужасе и страхе, когда готовилась к сезону»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала «СЭ», как непросто для нее сложилось возвращение в тур после травмы. Спортсменка призналась, что в начале сезона-2023 ее часто посещали мысли о завершении карьеры.

— Я была просто в ужасе и страхе, когда готовилась к этому сезону. В прошлом ноябре только взяла в руки ракетку и начала во Франции более-менее полноценно готовиться и играть. Передо мной была черная дыра. Как будто готовишься в никуда. Даже не знала, чего ожидать. Испытывала жутко неприятные ощущения, когда прилетела в Австралию, потому что была неуверенность во всем. Крутились мысли, что вообще больше не получится матч выиграть. Полегче стало к середине сезона, примерно в мае в Риме. Потихоньку начала чувствовать, что где-то на меня становится похоже. Дело было даже не в результатах и игре, а именно в ощущениях, что я чувствую мяч и знаю, куда его посылать.

— В эти непростые четыре месяца на старте сезона сколько раз посещали мысли, что надо завязывать?

— Много раз, конечно. Мне уже за 30. Для спорта еще нормальный возраст, но очевидно, что я не на рассвете своей карьеры. У меня нет 10 лет впереди, за которые можно раскочегариться и ждать, когда придут мои результаты. Мыслей о конце карьеры в Австралии еще не возникало. Там можно было сказать, что это мой первый турнир. Я практически начала на «Большом шлеме», не дав себе размяться и прийти в форму. В начале сезона в Австралии в любом случае тяжело, даже после предсезонки.

Мысль появилась в марте. Мне дали уайлд-кард на турнире ITF во Франции, где я с трудом прошла два круга, но потом в одну калитку проиграла Бронцетти. Она стояла 73-й в рейтинге. Да, хороший игрок, но я уступила ей, не имея никакого шанса. Тогда думала, что если я даже не могу на турнирах за 60 тысяч бороться, то как тогда буду играть на «мастерсах» и «Больших шлемах»? Моей задачей было вернуться и показывать большие результаты, а не играть на ITF. Поэтому возникало много разных мыслей во время этого сезона, — сказала Павлюченкова «СЭ».