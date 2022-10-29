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Сегодня, 13:57

Потапова: «Хочу стать похожей на Шарапову или даже лучше, если повезет»

Анастасия Потапова рассказала, что хочет стать похожей на Шарапову
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, кто является ее кумиром в теннисе.

«Шарапова всегда была моим кумиром, мне было очень легко выбрать. Дело было не только в ее внешности, но и в поведении на корте, борьбе за победу. Я действительно хочу стать похожей на нее или даже лучше, если повезет», — приводит слова Потаповой Essentialy Sports.

21-летняя теннисистка занимает 44-е место в рейтинге WTA. В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA, выиграв турнир в Стамбуле.

Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом».

Источник: https://www.essentiallysports.com/
Теннис
Анастасия Потапова
Мария Шарапова
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