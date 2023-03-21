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Сегодня, 10:23

Российская теннисистка Андреева рассказала о разнице в подготовке в России и Европе

Виктория Кравченко
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Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала о разнице в подготовке теннисистов в России и Европе.

«Когда я тренировалась в России, замечала, что многие российские игроки особое внимание уделяют безошибочной игре на задней линии. Сначала ты научись играть сзади, а потом уже посмотрим. Кажется, это русская школа. Когда мы с Миррой начали тренироваться во Франции, стали замечать, что в Европе гораздо больше внимания уделяют игре у сетки или таким ударам из обороны, как резаные. И мы стали чаще играть у сетки. Но на тренировках это одно, на матчах — совершенно другое. Ты должен построить розыгрыш так, чтобы тебе было комфортно выйти и завершить у сетки. Это нелегко. Неуверенность на выходе? Раньше думала, что лучше ошибусь на задней линии, чем у сетки. Сейчас этого страха — ошибиться и проиграть — нет. Потому что понимаю, что также могу упустить очко, играя на задней линии, но могу проиграть и на выходе к сетке. Страха как такового нет — это привычка: среагировать и дойти до сетки или сыграть на задней линии», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

18-летняя Андреева на Открытом чемпионате Франции 2021 года в женском одиночном разряде среди юниоров вышла в финал, где проиграла чешке Линде Носковой.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5039681-finalistka-yuniorskogo-rg-andreeva-v-evrope-bolshe-vnimaniya-udelyayut-igre-u-setki.html
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