2 ноября, 16:58
Российская теннисистка Анна Блинкова оценила победу на турнире в Цзюцзяне (Китай).
В решающем матче 27-летняя спортсменка обыграла австрийку Лилли Таггер со счетом 6:3, 6:3.
«Уехала из дома 8 сентября. За это время я сыграла так много турниров и часто проигрывала в первом или втором раунде. Но продолжала упорно работать, тренировалась каждый день и верила, что все еще могу добиться хорошего результата даже на последнем турнире сезона. И я сделала это!» — сказала Блинкова после матча.
Россиянка завоевала второй титул в карьере и первый с 2022 года. После турнира в Цзюцзяне она поднимется в топ-70 мирового рейтинга.
Aleks68
Красотка!!!! Молодец!!!!
02.11.2025
hant64
И что? Две соперницы выше её в рейтинге, но она их прошла ведь.
02.11.2025
hant64
Молодец, Анна. Если бы тебе ещё и подачу хоть немного улучшить... Мечты, мечты. А без подачи, с той, которая есть, трудно даже у 285 ракетки выигрывать.
02.11.2025
Александр Иванов
да ладно уж самохвалебствий , играла с 244, 74, 65, 151, 245 последовательно, помолчала б лучше
02.11.2025