Блинкова — о победе на турнире в Цзюцзяне: «Я сделала это!»

Российская теннисистка Анна Блинкова оценила победу на турнире в Цзюцзяне (Китай).

В решающем матче 27-летняя спортсменка обыграла австрийку Лилли Таггер со счетом 6:3, 6:3.

«Уехала из дома 8 сентября. За это время я сыграла так много турниров и часто проигрывала в первом или втором раунде. Но продолжала упорно работать, тренировалась каждый день и верила, что все еще могу добиться хорошего результата даже на последнем турнире сезона. И я сделала это!» — сказала Блинкова после матча.

Россиянка завоевала второй титул в карьере и первый с 2022 года. После турнира в Цзюцзяне она поднимется в топ-70 мирового рейтинга.