2 ноября, 16:58

Блинкова — о победе на турнире в Цзюцзяне: «Я сделала это!»

Алина Савинова
Анна Блинкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анна Блинкова оценила победу на турнире в Цзюцзяне (Китай).

В решающем матче 27-летняя спортсменка обыграла австрийку Лилли Таггер со счетом 6:3, 6:3.

«Уехала из дома 8 сентября. За это время я сыграла так много турниров и часто проигрывала в первом или втором раунде. Но продолжала упорно работать, тренировалась каждый день и верила, что все еще могу добиться хорошего результата даже на последнем турнире сезона. И я сделала это!» — сказала Блинкова после матча.

Анна Блинкова.Блинкова выиграла турнир в Цзюцзяне — и поразила болельщиков интервью на китайском

Россиянка завоевала второй титул в карьере и первый с 2022 года. После турнира в Цзюцзяне она поднимется в топ-70 мирового рейтинга.

4

  • Aleks68

    Красотка!!!! Молодец!!!!

    02.11.2025

  • hant64

    И что? Две соперницы выше её в рейтинге, но она их прошла ведь.

    02.11.2025

  • hant64

    Молодец, Анна. Если бы тебе ещё и подачу хоть немного улучшить... Мечты, мечты. А без подачи, с той, которая есть, трудно даже у 285 ракетки выигрывать.

    02.11.2025

  • Александр Иванов

    да ладно уж самохвалебствий , играла с 244, 74, 65, 151, 245 последовательно, помолчала б лучше

    02.11.2025

