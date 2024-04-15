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Сегодня, 17:44

Блинкова выбыла из парного турнира в Руане

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова в дуэте с британкой Оливией Николлс выбыла из парного турнира в Руане (Франция).

Теннисистки в первом круге уступили Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции со счетом 2:6, 6:7 (4:7). Матч длился полтора часа.

Корне и Ферро во втором круге встретятся с победительницами матча Елена-Габриэла Русе/Сабрина Сантамария (Румыния/США) — Тимеа Бабош/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 2).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция, WC) — Анна Блинкова/Оливия Николлс (Россия/Великобритания) — 6:2, 7:6 (7:4)

Теннис
Анна Блинкова
0
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Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Руане