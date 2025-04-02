Калинская — о победе над Макнелли: «Грустно, что мы встретились в начале турнира, ведь мы подруги»

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что находится в дружеских отношениях с американкой Кэтрин Макнелли, которую обыграла во втором круге турнира в Чарльстоне (6:1, 6:4).

«Мы хорошие подруги, часто играем пару. Грустно, что встретились друг с другом в начале турнира. Но как получилось. Она провела отличную неделю. Я рада снова видеть ее в туре. Мне очень нравится с ней играть. К сожалению, здесь сошлись друг с другом. Но мы обе показали достаточно хороший уровень игры, хотя это нелегко, ведь мы подруги», — сказала россиянка в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Чарльстоне 26-летняя Калинская встретится с еще одной представительницей США Мэдисон Киз.