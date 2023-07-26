Российская теннисистка Аншба вышла во второй круг турнира в Лозанне в парном разряде

Сегодня, 13:58
Российская теннисистка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк вышли во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария) в парном разряде.
В матче первого круга они обыграли Яну Сизикову (Россия) и Кимберли Циммерманн (Бельгия) со счетом 6:3, 6:3.
В следующей стадии русско-чешская пара встретится с дуэтом Ясмин Гимбрере/Валентини Грамматикопулу (Нидерланды/Греция).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия, 1) — 6:3, 6:3