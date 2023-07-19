Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:19

Российская теннисистка Аншба вышла во второй круг турнира в Палермо в парном разряде

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк вышли во второй круг турнира в Палермо (Италия) в парном разряде.

В матче первого круга они обыграли Ингрид Нил(США) и У Фансыэнь (Тайвань) — 6:2, 4:6, 11:9.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Аншба и Детюк ни разу не подали на вылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Нил и Фансыэнь 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В 1/4 финала Аншба и Детюк сыграют с итальянками Анжеликой Морателли и Камиллой Розателло.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — Ингрид Нил/У Фансыэнь (США/Тайвань, 2) — 6:2, 4:6, 11:9

Теннис
0
Читайте также
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружено в парковой зоне Москвы
Актер «Бандитского Петербурга» скончался после съемок в новом кинопроекте
Верховный суд РФ встал на сторону купившего вещи в 846 раз дешевле волгоградца
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Будапеште