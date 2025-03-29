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29 марта, 01:10

Российская теннисистка Дарья Касаткина объявила, что будет представлять Австралию

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина на своей странице в социальной сети сообщила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию.

«Я рада сообщить всем, что мое заявление на постоянное место жительства было принято австралийским правительством. Австралия — это место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимно и здесб я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности обосноваться там. В рамках этого я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, что некоторые части этого решения дались мне нелегко. Я хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути до настоящего момента. Я всегда буду уважать и признательна своим корням, но я взволнована тем, что начну эту новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом.

Спасибо всем за ваше понимание и постоянную поддержку», — написала Касаткина.

27-летняя Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Дарья Касаткина.Касаткина — на вопрос о менталитете русских: «Жизнь в России не была прекрасной»
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Теннис
Дарья Касаткина
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