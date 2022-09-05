Касаткина о Федерации тенниса России: «Ей нужно омолодиться. Должны быть люди, которые понимают теннис»

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила работу Федерации тенниса России и вклад организации в ее успехи и достижения.

— Не скажу, что федерация сыграла большую роль. Большую роль сыграла моя семья и люди, которые меня поддерживали.

— Что именно федерация сделала для тебя как для теннисистки?

— До момента, когда я начала зарабатывать деньги в 18 лет, оплатили поездки на несколько турниров. И я выиграла чемпионат Европы до 16 лет, мне платили какую-то стипендию.

Я не скажу, чтобы помощи вообще не было. Но этого было далеко недостаточно, чтобы я и мои родители чувствовали, что все окей, есть запас. Такого даже близко не было. Примерно разница во вкладе федерации и моей семьи? 15 на... Нет, даже 10 на 90.

— Что нужно изменить в теннисной федерации, чтобы растить больше звезд?

— Федерации нужно омолодиться. Какие-то новые живые идеи. Даже если человек когда-то хорошо выполнял свою работу и болел теннисом, когда ты оооочень долго находишься у руля, у тебя тупо замыливается глаз. И времена меняются, это нельзя отрицать. Поэтому нужна свежая кровь, которая увидит какие-то нюансы и недостатки.

Должны быть люди, которые понимают теннис. Я не могу сказать, что все руководящие люди в нашей федерации понимают в теннисе. Некоторые мне открыто об этом говорили. И я думаю: классно, приехали.

— Какое у тебя отношение к Тарпищеву?

— Не скажу, что я все, что он говорит, воспринимаю всерьез. Особенно сейчас, — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

25-летняя теннисистка — победительница семи турниров WTA, из них шесть в одиночном разряде, обладательница Кубка Билли Джин Кинг, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде.

На данный момент Касаткина занимает девятое место в рейтинге WTA.