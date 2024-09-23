Касаткина поднялась с 13-го на 11-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 02:45
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
В первой десятке произошло два изменения: американка Даниэль Коллинз поднялась на 9-е место, а чешка Барбора Крейчикова — на 10-е.
Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 13-го на 11-е место — 3020 очков. Это лучший результат среди спортсменок из России. Анна Калинская занимает 14-е место, Людмила Самсонова — 15-е, а Диана Шнайдер — 16-е.
Рейтинг WTA, 23 сентября:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5348
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3920
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161...
11 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3020...
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2685...
22 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...
33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1733...
38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1427
39 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 1398...
67 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928...
71 (73). Камила Рахимова (Россия) — 905...
78 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.