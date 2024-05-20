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Сегодня, 12:45

Касаткина покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Россиянка Дарья Касаткина покинула первую десятку обновленной версии чемпионской гонки WTA.

Теннисистка занимает 11-е место. На одну строчку ниже расположилась Анна Калинская.

На второе место поднялась белоруска Арина Соболенко, которая опередила Елену Рыбакину (3-е место), представляющую Казахстан.

На 5 строчек поднялась россиянка Диана Шнайдер — 48-е место. 20-летняя теннисистка также вошла в топ-50 обновленного рейтинга WTA.

Чемпионская гонка WTA от 20 мая 2024 года:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 5335

2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3928

3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2532

5 (5). Коко Гауфф (США) — 2383

6 (6). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 2070

7 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 1889

8 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 1710

9 (8). Марта Костюк (Украина) — 1695

10 (11). Мария Саккари (Греция) — 1591

11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1543

12 (12). Анна Калинская (Россия) — 1510

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1252

17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1083

28 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 766

33 (32). Мирра Андреева (Россия) — 647

45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 46

48 (53). Диана Шнайдер (Россия) — 462

50 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 433

Теннис
Анна Калинская
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Елена Рыбакина
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Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в топ-50 рейтинга WTA