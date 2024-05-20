Касаткина покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

Сегодня, 12:45
Россиянка Дарья Касаткина покинула первую десятку обновленной версии чемпионской гонки WTA.
Теннисистка занимает 11-е место. На одну строчку ниже расположилась Анна Калинская.
На второе место поднялась белоруска Арина Соболенко, которая опередила Елену Рыбакину (3-е место), представляющую Казахстан.
На 5 строчек поднялась россиянка Диана Шнайдер — 48-е место. 20-летняя теннисистка также вошла в топ-50 обновленного рейтинга WTA.
Чемпионская гонка WTA от 20 мая 2024 года:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 5335
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3928
3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2532
5 (5). Коко Гауфф (США) — 2383
6 (6). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 2070
7 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 1889
8 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 1710
9 (8). Марта Костюк (Украина) — 1695
10 (11). Мария Саккари (Греция) — 1591
11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1543
12 (12). Анна Калинская (Россия) — 1510
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1252
17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1083
28 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 766
33 (32). Мирра Андреева (Россия) — 647
45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 46
48 (53). Диана Шнайдер (Россия) — 462
50 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 433