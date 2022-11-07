Касаткина призналась, что могла завершить карьеру в 22 года

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что раздумывала над завершением карьеры в 2019 году.

«Мне тогда не нравился теннис, поскольку я не могла играть [на должном уровне]. Я не могла играть и получать удовольствие от пребывания на корте. Я не получала удовольствия от путешествий, от ударов по мячу — ни от чего. Вот почему [я думала о завершении карьеры].

Но это был не очень долгий отрезок времени. Мне просто надо было пройти через все это, получить этот опыт. Я рада, что не закрыла тогда эту дверь», — цитирует спортсменку Eurosport.

В последнем матче Касаткина проиграла француженке Каролин Гарсии (6:4, 1:6, 6:7) в матче Итогового турнира WTA.

25-летняя россиянка является победительницей 6 турниров WTA.