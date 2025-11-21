Шнайдер выбрала между Надалем и Роналду

Сегодня, 20:18
Российская теннисистка Диана Шнайдер приняла участие в блиц-опросе, который провел футбольный клуб «Акрон».
21 ноября спортсменка стала специальным гостем матча 16-го тура РПЛ между «Акроном» и «Сочи» и нанесла символический удар перед игрой.
— Криштиану Роналду или Рафаэль Надаль?
— Ну, что поделать... Левша, Рафаэль Надаль! — сказала Шнайдер в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Акрона».
— Пенальти или тай-брейк?
— Мне, если честно, не нравится играть тай-брейки, но пенальти смотреть интересно, поэтому выберу пенальти.
— Что сложнее: забить гол от углового флажка или делать эйсы?
— Думаю, эйсы полегче будет сделать, поэтому бить с углового.
Между Лигой чемпионов и турниром «Большого шлема» Шнайдер выбрала второй вариант. Также спортсменка отметила, что теннисисты громче кричат после выигранного очка, чем футболисты после забитого гола.
serkonol
безмозглая, сравни стиральную машину с духовкой:grin:
21.11.2025
Slim Tallers
Единственное тут хорошо,что фото этой мужикоподобной особы вы здесь не привели.
21.11.2025