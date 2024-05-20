Шнайдер поднялась на 15 позиций и вошла в топ-50 рейтинга WTA

Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 15 позиций в обновленном рейтинге WTA. Теннисистка, которая ранее занимала 62-е место, теперь располагается на 47-й строчке.

19 мая 20-летняя россиянка победила в грунтовом турнире серии «челленджер» в Париже, обыграв американку Эмму Наварро в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:4.

Людмила Самсонова опустилась на две позиции — 19-е место. Вероника Кудерметова занимает 31-е место, опустившись на 6 строчек. Мирра Андреева поднялась на 2 места и теперь располагается на 38-й строчке.

В топ-10 гречанка Мария Саккари сместила китаянку Циньвэнь Чжэн с седьмого места.

Рейтинг WTA от 20 мая 2024-го:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11 695

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8138

3 (3). Коко Гауфф (США) — 7638

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5673

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4550

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4035

7 (8). Мария Саккари (Греция) — 3980

8 (7). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 3945

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3318

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3258

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2450

19 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2440

22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2166

25 (26). Анна Калинская (Россия) — 1916

31 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1623

38 (40). Мирра Андреева (Россия) — 1407

41 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1317

45 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1275

47 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1236

69 (72). Элина Аваанесян (Россия) — 956