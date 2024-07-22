Макарова выбыла в первом круге турнира в Румынии

Сегодня, 14:41
Россиянка Екатерина Макарова проиграла швейцарке Симоне Вальтерт в первом круге турнира в Яссы — 2:6, 2:6.
Матч длился 1 час 15 минут. Макарова за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Вальтерт — 1 эйс и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем матче швейцарка сыграет с победительницей матча Гергана Топалова (Болгария, Q) — Селена Яничиевич (Франция, Q).
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:2, 6:2