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Сегодня, 14:41

Макарова выбыла в первом круге турнира в Румынии

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Макарова проиграла швейцарке Симоне Вальтерт в первом круге турнира в Яссы — 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 15 минут. Макарова за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Вальтерт — 1 эйс и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче швейцарка сыграет с победительницей матча Гергана Топалова (Болгария, Q) — Селена Яничиевич (Франция, Q).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Екатерина Владимировна Макарова
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