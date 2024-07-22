Аванесян вышла во второй круг турнира в Румынии

Россиянка Элина Аванесян победила испанку Лейре Ромеро Гормаз в первом круге турнира в Яссы — 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 16 минут. Аванесян сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Гормаз — 2 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Аванесян сыграет с победительницей матча Мари Бенуа (Бельгия, Q) — Анна Бондар (Венгрия, 8). Яссы (Румыния) Турнир WTA UniCredit Iasi Open Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Элина Аванесян (Россия, 5) — Лейре Ромеро Гормаз (Испания) — 6:1, 6:2