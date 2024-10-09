Эрика Андреева — о матче против сестры Мирры: «Не уверена, что нам понравилось»

Российская теннисистка Эрика Андреева отреагировала на победу над сестрой Миррой во втором круге «тысячника» в Ухани. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 20-летней спортсменки.

«Это было тяжело для нас. Наш первый опыт игры друг против друга в туре, и мы обе рады, что это произошло на большом турнире. Но я не уверена, что нам понравилось. Мы много играли вместе в детстве. Иногда во время матча я думала: «Обычно я иду туда, и она знает это», поэтому приходилось менять свое решение. Может, в некоторых эпизодах это был не лучший выбор. Я допускала много легких ошибок, она тоже. Наверное, я лучше справилась с ситуацией. Думаю, мы проведем еще много матчей», — сказала Эрика в интервью на корте.

Эрика Андреева во второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-20. В третьем круге турнира в Ухане она встретится с итальянкой Ясмин Паолини, занимающей шестое место в мировом рейтинге.