Кудерметова одержала первую победу в парах в Итоговом турнире

Россиянка Вероника Кудерметова одержала первую победу в парном разряде в матче Итогового турнира WTA.

Теннисистка в паре с представляющей Тайвань Чань Хаочин победила американский дуэт Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук — 3:6, 6:3, 10:7. Матч длился 1 час 27 минут.

Кудерметова и Хаочин 7 ноября сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Белая группа

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 5) — 3:6, 6:3, 10:7