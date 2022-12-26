Самсонова назвала Шарапову своим кумиром

Российская теннисистка Людмила Самсонова назвала пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» Марию Шарапову своим идолом.

«Уровень российских игроков на данный момент как в мужском, так и в женском теннисе достаточно высокий. Мне очень нравится Даниил Медведев за его психологию. Когда была маленькой, я всегда наблюдала за игрой российских теннисистов, но не имела возможности с ними познакомиться, за исключением Евгения Кафельникова, с которым познакомились на Кубке Билли Джин Кинг. Маша Шарапова была моим идолом с самого детства, с ней мы пересекались в конце ее карьеры на некоторых турнирах», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

24-летняя россиянка занимает 20-е место в рейтинге WTA. В 2022 году она выиграла три турнира под эгидой организации. В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Уимблдона-2021 и Открытого чемпионата США 2022 года.