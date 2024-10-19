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Сегодня, 00:13

Мария Шарапова стала лицом новой обложки журнала о моде

Евгений Козинов
Корреспондент
Мария Шарапова.
Фото Reuters
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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в фотосессии для голландского журнала о моде Numero.

«Мы рады представить Марию Шарапову в качестве одной из звезд обложки нашего нового печатного выпуска «Одиссея», снятого Агатой Серж. Мария воплощает менталитет чемпионки во всех своих начинаниях. Ее блестящая карьера включает пять титулов «Большого шлема», победы в одиночном разряде на всех четырех крупных турнирах и серебряную олимпийскую медаль. После ухода из тенниса Шарапова плавно перешла на роли активного основателя, генерального директора, инвестора и матери», — говорится в сообщении на странице журнала в социальной сети.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). Среди них — пять турниров «Большого шлема». В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.
Теннис
Мария Шарапова

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