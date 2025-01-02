Сегодня, 10:15
Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от победы над чешкой Линдой Носковой в третьем круге турнира в Брисбене.
17-летняя спортсменка проиграла только три гейма в этой встрече — 6:3, 6:0.
«Я очень рада, что прошла дальше. В прошлом году Линда чуть не убила меня в четвертьфинале. Я подумала, что сейчас пришло время отомстить», — сказала Андреева на пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира Андреева сыграет либо против представительницы Армении Элины Аванесян, либо против Онс Жабер из Туниса.