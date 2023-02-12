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Сегодня, 22:18

Самсонова — о турнире в Абу-Даби: «Буду упорно работать, чтобы стать лучше»

Мария Гусева
Людмила Самсонова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свое выступление на турнире WTA в Абу-Даби (ОАЭ).

В финале 24-летняя спортсменка проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич — 6:1, 6:7 (8:10), 4:6.

«Это был замечательный опыт. Очень рада, что была возможность соревноваться в таком красивом месте с сильными спортсменами. Это был непростой день для меня, но я буду упорно работать, чтобы стать лучше, спасибо моей команде, что всегда рядом», — написала Самсонова в социальной сети.

Самсонова впервые проиграла Бенчич, до этого теннисистки играли между собой трижды.

Теннис
Людмила Самсонова
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