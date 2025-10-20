Видео
20 октября, 16:29

Российская теннисистка Тимофеева будет представлять Узбекистан

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мария Тимофеева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мария Тимофеева будет выступать под флагом Узбекистана.

Информация об этом появилась на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). В профиле 21-летней спортсменки теперь указан флаг Узбекистана.

Тимофеева занимает 146-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она выиграла свой единственный титул WTA на турнире в Будапеште. 19 октября теннисистка стала победительницей турнира ITF в Кинта-ду-Лагу (Португалия).

Мария Тимофеева.Перспективная российская теннисистка сменила гражданство. Тимофеева будет выступать за Узбекистан

    Теннис
    Мария Тимофеева
