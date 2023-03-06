Сегодня, 08:59
Российская теннисистка Варвара Грачева поднялась на 21 позицию в рейтинге Чемпионской гонки WTA и теперь занимает 28-ю строчку.
Анна Калинская поднялась на 19 позиций и располагается на 62-м месте.
В топ-10 попала француженка Каролин Гарсия, вытеснил из первой десятки чешку Каролину Плишкову.
Лидирует по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), в тройку входят Елена Рыбакина (Казахстан) и Ига Свентек (Польша).
Рейтинг Чемпионской гонки WTA
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 2660
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561
3. Ига Свентек (Польша) — 1420
4. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410
5. Джессика Пегула (США) — 1395
6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251
7. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1041
8. Коко Гауфф (США) — 970
9. Магда Линетт (Польша) — 927
10 (12). Каролин Гарсия (Франция) — 871
16 (13). Вероника Кудерментова (Россия) — 641
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 537
21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 472
22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 466
28 (49). Варвара Грачева (Россия) — 408
49 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 242
58 (65) Анна Блинкова (Россия) — 200
62 (81) Анна Калинская (Россия) — 183