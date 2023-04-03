Грачева поднялась на 8 строчек в Чемпионской гонке WTA

Сегодня, 08:20
Россиянка Варвара Грачева поднялась на 8 мест в Чемпионской гонке WTA и теперь занимает 20-ю строчку.
В топ-3 списка без изменений. Лидер — Арина Соболенко. В тройке — Елена Рыбакина и Ига Свентек.
Россиянка Вероника Кудерметова занимает 16-е место, Людмила Самсонова — 21-е, Дарья Касаткина — на 23-м месте, Анастасия Потапова — на 24-м.
Обновленный список Чемпионской гонки WTA:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561
3. Ига Свентек (Польша) — 1810
4. Джессика Пегула (США) — 1515
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420
6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371
7. Коко Гауфф (США) — 1185
8. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051
9. Каролин Гарсия (Франция) — 991
10. Магда Линетт (Польша) — 937
16. Вероника Кудерметова (Россия) — 706
20. Варвара Грачева (Россия) — 558
21. Людмила Самсонова (Россия) — 547
23. Дарья Касаткина (Россия) — 537
24. Анастасия Потапова (Россия) — 531