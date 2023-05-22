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Сегодня, 09:07

Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.

После выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме теннисистка поднялась с 13-го на 8-е место в списке.

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 19-го на 20-е место.

В топ-3 без изменений — лидирует белоруска Арина Соболенко, на втором месте идет Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает тройку полька Ига Свентек.

Чемпионская гонка WTA от 22 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4840 очков

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276

3 (3). Ига Свентек (Польша) — 3145

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2315

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 1635

8 (13). Вероника Кудерметова — 1498

9 (8) Коко Гауфф (США) — 1435

10 (15). Елена Остапенко (Латвия) — 1396

17 (16). Анастасия Потапова (Россия) — 1061

20 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 973

28 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 798

30 (22). Варвара Грачева (Россия) — 758

32 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 698

43 (48). Анна Калинская (Россия) — 483

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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