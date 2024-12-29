Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:31

Потапова и Кудерметова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене.

Теннисистки в первом круге проиграли китаянкам Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счетом 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 17 минут.

Ифань и Чжаосюань за выход в полуфинал встретятся с победительницами матча Марта Костюк/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) — Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Читайте также
Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
Сегодня
Вчера
Неделя