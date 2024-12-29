Потапова и Кудерметова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Брисбене. Теннисистки в первом круге проиграли китаянкам Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счетом 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 17 минут. Ифань и Чжаосюань за выход в полуфинал встретятся с победительницами матча Марта Костюк/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) — Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США). Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:4