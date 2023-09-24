Российские теннисисты Потапова и Шевченко объявили о помолвке

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко в своих соцсетях объявили о помолвке.

Пара выложила совместное фото, на котором Потапова показывает кольцо на безымянном пальце.

Фото Соцсети

Потапова и Шевченко рассказали о своих отношениях в марте 2023 года. Обоим теннисистам по 22 года, они знакомы с детства.

На данный момент Потапова занимает 26-е место в рейтинге WTA и является победительницей 5 турниров (из них два в одиночном разряде). Шевченко находится на 86-й строчке в рейтинге ATP и пока на этом уровне не выиграл ни одного турнира.