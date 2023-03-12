Российский дуэт Кудерметова/Самсонова проиграл чешской паре Крейчикова/Синякова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 07:19
Российский дуэт Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова проиграл чешской паре Барбора Крейчикова/Катержина Синякова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 1:6, 2:6.
В следующем круге Крейчикова и Синякова сыграют с дуэтом Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США, WC).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 6:1, 6:2