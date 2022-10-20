Турсунов — о нестабильности в женском туре: «Главная причина — эго»

Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал нестабильность в женском туре.

Он ответил на вопрос одного из пользователей Twitter, который попросил объяснить статистику: ни одна из 12 финалисток шести крупнейших турниров прошлого сезона не завершит этот год в топ-10. Более того, 10 из 12 даже не попадут в топ-20.

Турсунов на этот пост ответил цитатой боксера Марвина Хаглера: «Если спишь в шелковой пижаме, трудно вставать в шесть утра на пробежку». Также он написал: «Если сужать до чего-то одного, то я бы сказал — эго. Это главная причина в списке. 90 процентов всех проблем идут оттуда».

Ранее стало известно, что Турсунов начал сотрудничество со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

В 2022 году он работает уже с третьим игроком. В первой части сезона он сотрудничал с Анетт Контавейт, а когда начался североамериканский хардкор, он вошел в тренерский штаб Эммы Радукану.