Российско-украинский дуэт Хромачева/Стахова не смог выйти в полуфинал парного турнира в Рабате

Российской-украинский дуэт Ирина Хромачева/Валерия Страхова проиграл паре Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония, 2) в четвертьфинале парного турнира WTA в Рабате (Марокко) — 1:6, 6:3, 8:10. В полуфинале Никулеску и Ниномия сыграют с победительницами матча Сабрина Сантамария/Яна Сизикова (США/Россия) — Тимеа Бабош/Анна Данилина (Венгрия/Казахстан, 3). Рабат (Марокко) Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Четвертьфинал Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония, 2) — Ирина Хромачева/Валерия Страхова (Россия/Украина) — 6:1, 3:6, 10:8