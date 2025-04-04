Рублев, Медведев и Андреева подписали письмо с требованием увеличить призовые на турнирах Большого шлема

Ведущие теннисисты подписали письмо с требованием увеличить призовые на турнирах «Большого шлема», сообщает Associated Press.

Письмо, датируемое 21 марта, подписали ведущие теннисисты ATP и WTA. Из россиян письмо подписали Андрей Рублев, Даниил Медведев и Мирра Андреева. Единственной представительницей топ-10, кто не подписал письмо, стала Елена Рыбакина из Казахстана.

Теннисисты высказываются за финансовые взносы в программы социального обеспечения игроков, призовые деньги должны быть увеличены до подходящего процента от доходов турнира, а также спортсмены должны иметь больше прав голоса при принятии решений.