Рублев опубликовал в социальных сетях ролик, посвященный депрессии

Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал в социальных сетях видео, посвященное мужское депрессии.

Ролик на примере знаменитых людей рассказывает о том, что от расстройства могут страдать в том числе позитивные внешне люди. В видео упоминаются актеры Хит Леджер, Робин Уильямс, певцы Честер Беннингтон и Курт Кобейн, а также дизайнер Александр Маккуин.

Ранее Рублев, являющийся десятой ракеткой мира, признавался, что после поражения в первом круге Уимблдона-2024 принимал антидепрессанты. Однако они не помогали, и спортсмену пришлось обратиться к психологу.