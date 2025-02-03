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Сегодня, 22:15

Рублев опубликовал в социальных сетях ролик, посвященный депрессии

Сергей Ярошенко
Андрей Рублев.
Фото Getty Images
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Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал в социальных сетях видео, посвященное мужское депрессии.

Ролик на примере знаменитых людей рассказывает о том, что от расстройства могут страдать в том числе позитивные внешне люди. В видео упоминаются актеры Хит Леджер, Робин Уильямс, певцы Честер Беннингтон и Курт Кобейн, а также дизайнер Александр Маккуин.

Ранее Рублев, являющийся десятой ракеткой мира, признавался, что после поражения в первом круге Уимблдона-2024 принимал антидепрессанты. Однако они не помогали, и спортсмену пришлось обратиться к психологу.

Андрей Рублев. «Я потерял смысл жизни»: шок-откровения Рублева — о депрессии, селфхарме на корте и помощи Медведева
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Теннис
Андрей Рублев
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