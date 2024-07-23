Кристьян стала последней четвертьфиналисткой турнира в Яссах и сыграет против Аванесян

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян обыграла свою соотечественницу Елену-Габриэлу Русе во втором круге турнира в Яссах — 6:4, 6:7 (1:7), 6:2. Спортсменки провели на корте 3 часа и 5 минут. В четвертьфинале турнира Кристьян сыграет против россиянки Элины Аванесян, которая ранее победила хорватку Петру Мартич (6:2, 5:7, 6:4). Яссы (Румыния) Турнир WTA UniCredit Iasi Open Призовой фонд 232 244 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Жаклин Кристьян (Румыния, 3) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) — 6:4, 6:7 (1:7), 6:2