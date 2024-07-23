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Сегодня, 20:17

Кристьян стала последней четвертьфиналисткой турнира в Яссах и сыграет против Аванесян

Алина Савинова
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Румынская теннисистка Жаклин Кристьян обыграла свою соотечественницу Елену-Габриэлу Русе во втором круге турнира в Яссах — 6:4, 6:7 (1:7), 6:2.

Спортсменки провели на корте 3 часа и 5 минут.

В четвертьфинале турнира Кристьян сыграет против россиянки Элины Аванесян, которая ранее победила хорватку Петру Мартич (6:2, 5:7, 6:4).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Жаклин Кристьян (Румыния, 3) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) — 6:4, 6:7 (1:7), 6:2

Теннис
Элина Аванесян
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