Кристьян стала последней четвертьфиналисткой турнира в Яссах и сыграет против Аванесян

Сегодня, 20:17
Румынская теннисистка Жаклин Кристьян обыграла свою соотечественницу Елену-Габриэлу Русе во втором круге турнира в Яссах — 6:4, 6:7 (1:7), 6:2.
Спортсменки провели на корте 3 часа и 5 минут.
В четвертьфинале турнира Кристьян сыграет против россиянки Элины Аванесян, которая ранее победила хорватку Петру Мартич (6:2, 5:7, 6:4).
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Жаклин Кристьян (Румыния, 3) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) — 6:4, 6:7 (1:7), 6:2