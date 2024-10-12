Рыбакина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA. Соревнование пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде.

Также на Итоговый турнир квалифицировались американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и итальянка Ясмин Паолини. В чемпионской гонке WTA они преодолели квалификационный норматив 4600 баллов.

Ранее 25-летняя Рыбакина пропустила турнир в Ухане. Последний раз спортсменка выходила на корт 27 августа — она выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США и позже снялась со второго круга соревнования.