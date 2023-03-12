Рыбакина объяснила, почему играет в тейпах на плечах и спине в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира Елена Рыбакина объяснила, почему играет в тейпах на плечах и спине на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Тейп помогает мышцам, потому что здесь непростые условия: медленный корт, тяжЕлые мячи. К тому же я возвращаюсь после травмы. У меня сейчас больше тейпов, но видно только те, что на плечах. Они помогают избежать проблем», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

На старте турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла американку Софью Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). В третьем круге казахстанская теннисистка сыграет с Паулой Бадосой из Испании.