Рыбакина обыграла Бронцетти во втором круге турнира в Мадриде

Сегодня, 13:32
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Мадриде обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 24-летней казахстанки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Майар Шериф (Египет).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3
Каролин Гарсия (Франция, 21) — Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:4