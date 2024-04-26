Рыбакина обыграла Бронцетти во втором круге турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира в Мадриде обыграла итальянку Лючию Бронцетти со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 24-летней казахстанки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Майар Шериф (Египет).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 21) — Ван Синьюй (Китай) — 6:1, 6:4