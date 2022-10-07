Рыбакина обыграла Квитову и вышла в полуфинал турнира в Остраве

Сегодня, 21:47
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Петру Квитову в четвертьфинале турнира WTA 500 в Остраве.
Матч продолжался 2 часа и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
На счету 26-й ракетки мира Рыбакиной 11 подач навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 10. У 20-й ракетки мира Квитовой — 5 эйсов, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с еще одной представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан) — Петра Квитова (Чехия, WC) — 7:6 (7:5), 6:4